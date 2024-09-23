Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»

Экс-депутат парламента Армении, а ныне лидер оппозиционного блока «Мать Армения», представленного в Ереванском городском совете 12 депутатами, Андраник Теванян неожиданно посетил контролируемую сепаратистами часть Донбасской области Украины. Там он встретился с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР», активно выступал с публичными речами и в СМИ, в том числе затрагивая вопрос возвращения армян в Карабах. Армянские СМИ отмечают, что Теванян стал первым политиком из постсоветского пространства, посетившим Донбасс. 23 сентября на пресс-конференции в Ереване оппозиционер заявил, что его поездка в Донбасс была «гуманитарной миссией», и его целью было «ознакомление с положением местных армян». Однако Теванян на всех своих встречах и выступлениях в «ДНР» и «ЛНР» почему-то активно пропагандировал мысль о миссии России в качестве «единственного посредника и гаранта в будущих соглашениях между Арменией и Азербайджаном».

Почему-то для пропаганды кремлевской идеи Теваняну потребовалось посетить Донбасс. «Мы везде посылали месседж о том, что считаем Россию посредником и гарантом в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. В будущем она может обеспечить выполнение любых достигнутых договоренностей между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул Теванян. Он обвинил армянские власти в том, что они «идут на односторонние уступки перед Азербайджаном и Турцией под предлогом мирного процесса». Теванян заявил, что блок, которым он руководит, выступает против этого и настаивает на изменениях как во внутренней, так и во внешней политике страны. Хотя Теванян сразу добавил, что не против выстраивания отношений Армении с Западом, он допускает: «эти отношения не должны выстраиваться за счет ухудшения связей с Россией». До этого Андраник Теванян, которого считают одним из потенциальных кандидатов на должность премьер-министра движения возглавляемого преподобным Багратом Галстаняном и состоящего из реваншистских сил, подтвердил, что его визит на Донбасс «имеет также политическую цель». По его словам, визит является «месседжем, что в Армении есть силы, которые выступают за укрепление армяно-российских отношений». Теванян похвастался и тем, что его визит в Донбасс широко освещался российскими СМИ.

«Причем, как показывает мониторинг медиа, в 90 процентов случаев наблюдался положительный отклик. В российском медиаполе положительных оценок в последнее время было не так много, потому что политика властей Армении, особенно после 2021 года, была направлена на ухудшение отношений. Мы показали миру, что у Армении есть альтернативное лицо, мнение, что мы выступаем за восстановление союзнических и стратегических отношений с РФ», – сказал Теванян. Как пояснил политик, у блока нет задачи спровоцировать вражду с Западом. Политическая сила выступает за «развитие партнерства с Западом, но не за счет охлаждения отношений с РФ». «Нельзя допустить, чтобы в Армении произошло то, что произошло в Украине начиная с 2014 года или в Грузии в 2008 году. Эти страны были использованы в качестве разменной монеты в борьбе с Россией. Мы против того, чтобы Армению использовали (в этих целях). Политика армянских властей ведет к тому, что мы становимся ареной геополитических столкновений, чего ни в коем случае нельзя допустить», – подчеркнул Теванян. Он подтверждает, что его визит был беспрецедентным, поскольку ранее ни одна делегация из какой-либо постсоветской страны в Донецк или Луганск не совершала визиты. Лидер оппозиционного блока также отметил, что во время поездки они подняли в СМИ также «вопрос возвращения карабахских армян», необходимости международного внимания к этой проблеме. «В Донбассе мы провели параллели между правом на самоопределение народа Донецка и Луганска и стремлениями карабахских армян», — сказал Теванян.