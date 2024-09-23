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Граждан Азербайджана экстрадировали из Грузии и России

12:35 771

В Азербайджан экстрадированы шесть человек, которые были объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура России экстрадировала в Азербайджан Габибова Орхана Афиг оглу, Ширинова Эльджана Акиф оглу, Сулейманова Зульфугара Вахид оглу, Велиева Арифа Расим оглу и Салимова Парвиза Рзаван оглу. Еще один разыскиваемый, Садыгов Эльмар Надир оглу, экстрадирован из Грузии.

Садыгова доставили из Грузии в Азербайджан 17 сентября, экстрадиция из России же состоялась 23 сентября.

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