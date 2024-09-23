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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Предупреждение Пезешкиана

12:57 797

Ситуация в Ливане может перерасти в региональный конфликт, опасный для всего мира, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Существует опасность того, что пожар событий, происходящих [в Ливане], распространится на весь регион... Мы не должны позволить Ливану стать еще одной Газой в руках Израиля», - сказал президент Ирана в интервью CNN.

Пезешкиан предупредил, что эти события могут перерасти в региональный конфликт, который будет «опасен для будущего мира и самой планеты Земля». «Мы должны предотвратить продолжающиеся преступные действия, совершаемые Израилем... «Хезболла» не может в одиночку противостоять стране [Израилю], которую защищают, поддерживают и снабжают западные страны», - заявил иранский президент.

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