USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Россия начала применять китайские бронемашины

13:00 602

Россияне впервые задействовали в Украине бронемашины из Китая, пишет OSINT-аналитик Bild Юлиан Рёпке. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав фото из российских провоенных Tg-каналов: на них изображены военные, стоящие на фоне бронемашины ZFB-05.

Рёпке подтверждает подлинность снимков и считает это первым доказательством применения китайской военной техники в Украине.

«Китай отрицает, что поставлял эти машины. Однако есть множество африканских посредников, которых могла использовать РФ», - пишет Рёпке.

Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 47
Спецпредставитель Путина у Хикмета Гаджиева
Спецпредставитель Путина у Хикмета Гаджиева
13:16 437
Cоловьёв призвал Путина уйти в отставку
Cоловьёв призвал Путина уйти в отставку видео
10:48 7823
Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки
Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки они о нас
00:33 10862
Россия штурмует Угледар
Россия штурмует Угледар
11:49 1891
Фуад Нагиев на саммите министров G20
Фуад Нагиев на саммите министров G20 почти официоз; фото
11:15 1855
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема
04:30 8044
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Военная операция Израиля в Ливане: что известно новые видео; обновлено 01:23
01:23 19855
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция
03:41 6089
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области все еще актуально
23 сентября 2024, 19:38 9066
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 7886

ЭТО ВАЖНО

Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 47
Спецпредставитель Путина у Хикмета Гаджиева
Спецпредставитель Путина у Хикмета Гаджиева
13:16 437
Cоловьёв призвал Путина уйти в отставку
Cоловьёв призвал Путина уйти в отставку видео
10:48 7823
Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки
Германия протестует против депортации в Баку юной азербайджанки они о нас
00:33 10862
Россия штурмует Угледар
Россия штурмует Угледар
11:49 1891
Фуад Нагиев на саммите министров G20
Фуад Нагиев на саммите министров G20 почти официоз; фото
11:15 1855
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема
04:30 8044
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Военная операция Израиля в Ливане: что известно новые видео; обновлено 01:23
01:23 19855
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция
03:41 6089
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области
«Будет, как Бахмут»: украинская армия в трудном положении в Донецкой области все еще актуально
23 сентября 2024, 19:38 9066
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 7886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться