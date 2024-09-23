Россия начала применять китайские бронемашины

Россияне впервые задействовали в Украине бронемашины из Китая, пишет OSINT-аналитик Bild Юлиан Рёпке. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав фото из российских провоенных Tg-каналов: на них изображены военные, стоящие на фоне бронемашины ZFB-05.

Рёпке подтверждает подлинность снимков и считает это первым доказательством применения китайской военной техники в Украине.

«Китай отрицает, что поставлял эти машины. Однако есть множество африканских посредников, которых могла использовать РФ», - пишет Рёпке.