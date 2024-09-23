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США ужесточили контроль за финансовыми операциями Турции с Россией

13:03 285

Турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением США, но каких-либо официальных решений пока нет, сообщил российским журналистам источник в одном из госбанков страны.

Турецкие экспортеры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил в понедельник аналитик Серхат Латифоглу.

«Мы, госорганы получаем обращения от наших экспортеров, которые непосредственно ведут бизнес с Россией. Есть проблемы в получении переводов, мы со своей стороны начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет», - сообщил собеседник агентства.

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