Перекрывшим центральный проспект в Баку отцу и сыну вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд по уголовному делу в отношении руководителя логистической компании R Group Azerbaijan Ремиша Джафарова и его отца Закрама Джафарова.

Ремиш Джафаров был приговорен к 6 годам лишения свободы. Его отец приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Прокурор требовал для Ремиша Джафарова 8 лет, а для Закрама Джафарова - 6 лет лишения свободы.

В феврале 2022 года водители компании R Group Azerbaijan перекрыли проспект Гейдара Алиева в Баку, из-за чего на несколько часов образовался дорожный затор. Они утверждали, что ГСАТ не выдала им необходимые бланки разрешений.

Руководитель занимающейся грузоперевозками компании R Group Azerbaijan Р.Джафаров также обвиняется в присвоении груза стоимостью 37 000 долларов, принадлежащего гражданину Беларуси Юрию Гноянику. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что при перевозке товаров он нанес ущерб четырем предпринимателям на сумму в 68 000 долларов. В ходе расследования дела позже к уголовной ответственности был привлечен и его отец.