Аргентина объявила в международный розыск Мадуро
Суд Буэнос-Айреса постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск из-за обвинений в якобы имевших место случаях нарушения прав человека. Об этом сообщила газета La Nacion.
Члены суда решили удовлетворить запрос аргентинских прокуроров, которые получили жалобу от неправительственной организации «Аргентинский форум по защите демократии», обвинившей венесуэльского лидера в преступлениях против человечности. Аргентинский суд посчитал, что подобные обвинения относятся к универсальной юрисдикции, поэтому он уполномочен объявить Мадуро в розыск.
В июле МИД Аргентины сообщил, что правительство страны решило вновь поддержать поданную в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на администрацию Мадуро. В сентябре 2018 года Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов, которые несколько месяцев проходили в стране в 2017 году. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.