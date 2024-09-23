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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Спецпредставитель Путина у Хикмета Гаджиева

13:16 451

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял в Баку специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.

Согласно сообщению МИД России, «в ходе обстоятельной беседы был проведен доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана».

Также отмечается, что «была подтверждена нацеленность Москвы и Баку на продолжение плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках».

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