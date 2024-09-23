В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX

Для участия в выставке, организованной по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны Азербайджанской Республики, в Баку съехались представители многих компаний и официальные делегации из разных стран.

В церемонии приняли участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства.

В Бакинском Экспо-Центре во вторник, 24 сентября, состоялась церемония открытия 5-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX.

На выставке впервые представлен стенд Министерства обороны. На стенде экспонируются современные системы вооружения, в том числе и оснащение сил специального назначения. В то же время представлены возможности ремонтных предприятий, подчиненных Министерству обороны.

На выставке также представлена подробная информация об учебных заведениях специального назначения, находящихся в подчинении Национального университета обороны.