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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

У Зеленского назвали вступление в НАТО частью плана победы

13:24 126

Частью плана победы Украины является приглашение Украины в НАТО. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Так, по его словам, план победы, который президент Владимир Зеленский представит в США, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и длительного мира.

Андрей Ермак подчеркнул, что план состоит из военной и дипломатической части.

«Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию», – сказал он.

Андрей Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. «Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое.

Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды в нашем приоритетном списке», – подчеркнул он.

Ермак также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории России и использование замороженных российских активов для поддержки украинского государства.

Также он отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы, и призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны России.

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