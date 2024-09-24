Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана

Кремль считает «суверенной» позицию Ирана по российско-украинской войне, продолжит доносить свою позицию до руководства исламской республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к заявлениям президента Ирана и не осложняет ли война в Украине взаимодействие РФ и Ирана.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, опроверг информацию о поставках Ираном баллистических ракет в Россию. Он заявил, что Тегеран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов вести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине. «Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и обсуждение. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», - отметил он.