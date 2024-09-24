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Новое антиармянство Бакуви на армянском языке

наша рецензия
Тамилла Алиева, собкор
13:39 4819

В издательстве Booker Publishing House в Баку на армянском языке издана книга политолога и общественного деятеля Адема Бакуви под названием «Суд Преисподней. 17 мгновений лжи», освещающая армянскую разновидность международного терроризма. Предыдущие издания представляемой читателю книги были опубликованы на азербайджанском, русском, турецком языках.

Оригинальный стиль изложения сложного с научно-публицистической точки зрения произведения автора, далекая от тривиальности его фабула, сочетающая литературные формы с историческим содержанием, обеспечили книге популярность в среде научно-творческой общественности не только Азербайджана, но и далеко за его пределами.

Различные проявления армянского терроризма, генерируемого с одной стороны самыми реакционными кругами армянского общества и армянской зарубежной диаспоры, а с другой – международными террористическими центрами, действующими под покровительством стратегических служб ряда государств, заинтересованных в перманентной нестабильности региональной общественно-политической ситуации на Южном Кавказе, ввергали в пучину трагедий и страданий тысячи людей, имеющих не только разнообразную национальную принадлежность, но и отношение к самому армянскому народу.

Перед глазами читателя раскрывается панорама настоящего суда над преступниками со всеми присущими истинному трибуналу истцами, ответчиками, обвинителями, свидетелями, адвокатами и судом присяжных.

Все приговоры в своей совокупности олицетворяют не только свершившуюся справедливость, но и раздающийся рефреном призыв ко всему человечеству к искоренению этого уродливого, страшного общественно-политического явления в целом.

И аллегоричность политико-литературного стиля этой книги отнюдь не резонирует со скрупулезным детализированным препарированием всей анатомии армянского терроризма в конкретных персонажах, творивших необратимое зло на Земле и приговоренных к беспрецедентной для земного суда экзекуции – вечного пребывания в Преисподней!

Книга, написанная изначально на азербайджанском языке, изданная в 2021 году в Баку, получила широкое распространение среди читателей Азербайджана.

Позже, в 2023 году, книга после перевода на русский язык была издана в России, в Санкт-Петербурге, и привлекла внимание российского читателя.

В Турции данная книга вышла в свет в своей турецкой языковой версии, что создало возможность широкого ознакомления с нею со стороны турецкой научно-исторической, литературной, творческой общественности. Популярность произведения в Турции была обусловлена как его литературно-историческими достоинствами, так и фактором совместной борьбы азербайджанского и турецкого народа с армянским терроризмом, угрожающим стабильности государственно-территориального комплекса Азербайджана и Турции, осуществляемая против лучших сынов и дочерей обоих народов.

В настоящее время подготавливается и английская версия книги.

К этому целесообразно добавить, что научно-историческая суть произведения признана и рядом международных экспертов. В частности, в качестве рецензентов книги выступили представители научных кругов России, Казахстана, Кыргызстана, три эксперта из Франции и других европейских стран.

Произведение Адема Бакуви обладает перспективой превращения в инструмент переосмысления армянским народом мрачных страниц своей истории

Значение увидевшей свет армянской версии книги выражается прежде всего в том, что она является первой в истории книгопечатания в современной Азербайджанской Республике книгой, изданной на армянском языке.

Далее издание армянской версии книги имеет потенциал ознакомления с ее содержанием армяноязычной среды не только в самой Армении, но и в странах, имеющих многочисленные армянские общины, и доведения до сознания каждого представителя этого народа необходимость предания анафеме, а не возведения в ранг национального героя любого из носителей идей армянского национального превосходства, оголтелой ксенофобии.

Произведение Адема Бакуви обладает перспективой превращения в инструмент переосмысления армянским народом мрачных страниц своей истории, выработке критического воззрения на столь радикальное и далекое от цивилизационных начал человеческого общества проявление тюркофобии и мизантропии в комплексном понимании.

Собственно, и сам автор в своем обращении к армянскому читателю, опубликованному в начале книги, недвусмысленно подчеркивает: «Альтернативы мирному сосуществованию не существует! Мир является непреходящей ценностью, нормальным цивилизованным состоянием человечества, призывом к спокойному толерантному сосуществованию народов, обеспечивает защиту последующих поколений наших народов...

Адем Бакуви

Однако экстремистские, ультранационалистические силы прививают армянскому народу идеи вандализма в отношении соседних народов. Разве армянский народ не проигрывает, впадая в массовую эйфорию этих идей?! Мы, азербайджанцы, всегда уважали своих соседей, старались установить с ними добрые отношения… Не случайно в произведениях наших самых известных писателей с особым уважением воспеты выдающиеся, трудолюбивые люди армянского народа… Армяне, сохранившие в душе хотя бы частицу гуманности, человечности и чувства справедливости, должны извиниться перед азербайджанским народом за злодеяния их оголтелых на почве терроризма соотечественников. И эти извинения затмят чувство злобы, десятилетиями культивированных в армянском народе... Я надеюсь на внимательное прочтение представленной вашему вниманию книги и честную, объективную оценку моего призыва к миру и созиданию, содержащемуся в сути ее содержания».

Несомненно, основные тезисы этого произведения способны найти понимание здравомыслящей части армянского народа и в контексте призыва нынешнего главы государства Никола Пашиняна к армянскому народу руководствоваться принципом «реальной Армении», а не мифической «…от моря и до моря», поскольку все другие подходы, по его мнению, противоречат интересам государства и должны быть постепенно вытеснены и в конечном итоге устранены.

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