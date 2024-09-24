Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что 12 человек арестованы за сотрудничество с Израилем и «планирование действий против безопасности Ирана».
Давно известно, что главное в расследовании любого преступления о злоупотреблениях государственных служащих – это не выйти на самих себя. Похоже, в данном случае именно так у КСИР и получилось. В чем он, естественно, не может признаться – а потому сообщения об очередном шпионском скандале с израильскими агентами чрезвычайно скупы.
«Поскольку сионистский режим (Израиль) и его западные покровители, в первую очередь Соединенные Штаты, не преуспели в своих зловещих целях против народов Газы и Ливана, они теперь стремятся распространить кризис на Иран с помощью ряда действий, запланированных против безопасности нашей страны», - говорится в официальном заявлении по этому поводу.
После ликвидации в Тегеране Исмаила Хании в КСИР запустили тотальную проверку личного состава. Новый толчок ей дала недавняя операция израильской разведки «Пейджер», в ходе которой пострадали не только боевики группировки «Хезболла», но и более двух сотен иранских военных советников в Ливане и Сирии. Которыми были забиты самолеты авиакомпании Mahan Air, вывозившие раненых в Иран.
После этого Intelligence Protection Organization – Управление собственной безопасности разведки КСИР начало тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. Включая и проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, и истории заграничных поездок их самих и членов их семей.
Вот как раз после начала таких углубленных проверок и появились те 12 арестованных «израильских агентов», о которых сегодня сквозь зубы и без особых подробностей сообщается в иранской прессе. И, надо полагать, это число не окончательное, если, конечно, разведка КСИР не решит не раздувать скандал. В таком случае арестованных агентов будет, разумеется, меньше. А вот количество внезапных смертей среди офицеров старшего и высшего звена, наоборот, больше.
Причем вполне возможен как первый, так и второй вариант. Для иранских политических элит и общества давно уже не секрет, что с разведкой КСИР, мягко говоря, что-то не так. В Тегеране уже в открытую говорят, что ситуация складывается таким образом, «будто Израиль создал крупномасштабную организацию в Тегеране и свободно руководит ее операциями».
А бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вообще заявил, что провалы разведки КСИР «стали итогом действий коррумпированной банды в высших эшелонах разведывательного аппарата страны, которая обманывала руководство и общественность, допустив тем самым массовые пробелы в безопасности».
К тому же стремительно снижается доверие к разведке КСИР со стороны населения. Согласно закрытому докладу КСИР от 2022 года, оно составляет всего 7-8 процентов. Что автоматически создает ей трудности в агентурной и оперативной деятельности и, более того, облегчает работу иностранных разведок, в первую очередь, разумеется, израильской, на иранской территории.
И в этом отношении громкий процесс над «предателями» и «оборотнями в погонах» совсем бы элитам не помешал. Дескать, «так будет с каждым», и вот это все. Но, с другой стороны, в преддверии готовящегося трансфера власти – масштабные чистки в спецслужбах КСИР – чреваты, поскольку в обеспечении этого трансфера им предстоит сыграть важную роль, и лучше их не озлоблять.
А пока иранские власти выбирают «золотую середину» - Израиль наращивает в Иране свою разведывательную активность. Так что количество разоблаченных шпионов давно уже не признак эффективности иранских спецслужб. А скорее диагноз их немощи и реального состояния дел в этой сфере.