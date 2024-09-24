Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что 12 человек арестованы за сотрудничество с Израилем и «планирование действий против безопасности Ирана». Давно известно, что главное в расследовании любого преступления о злоупотреблениях государственных служащих – это не выйти на самих себя. Похоже, в данном случае именно так у КСИР и получилось. В чем он, естественно, не может признаться – а потому сообщения об очередном шпионском скандале с израильскими агентами чрезвычайно скупы.

«Поскольку сионистский режим (Израиль) и его западные покровители, в первую очередь Соединенные Штаты, не преуспели в своих зловещих целях против народов Газы и Ливана, они теперь стремятся распространить кризис на Иран с помощью ряда действий, запланированных против безопасности нашей страны», - говорится в официальном заявлении по этому поводу. После ликвидации в Тегеране Исмаила Хании в КСИР запустили тотальную проверку личного состава. Новый толчок ей дала недавняя операция израильской разведки «Пейджер», в ходе которой пострадали не только боевики группировки «Хезболла», но и более двух сотен иранских военных советников в Ливане и Сирии. Которыми были забиты самолеты авиакомпании Mahan Air, вывозившие раненых в Иран. После этого Intelligence Protection Organization – Управление собственной безопасности разведки КСИР начало тщательное расследование в отношении своих военнослужащих и офицеров среднего и высшего звена для выявления тех, кому поступают денежные средства из аффилированных с Израилем источников. Включая и проверку их банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, и истории заграничных поездок их самих и членов их семей.

Вот как раз после начала таких углубленных проверок и появились те 12 арестованных «израильских агентов», о которых сегодня сквозь зубы и без особых подробностей сообщается в иранской прессе. И, надо полагать, это число не окончательное, если, конечно, разведка КСИР не решит не раздувать скандал. В таком случае арестованных агентов будет, разумеется, меньше. А вот количество внезапных смертей среди офицеров старшего и высшего звена, наоборот, больше. Причем вполне возможен как первый, так и второй вариант. Для иранских политических элит и общества давно уже не секрет, что с разведкой КСИР, мягко говоря, что-то не так. В Тегеране уже в открытую говорят, что ситуация складывается таким образом, «будто Израиль создал крупномасштабную организацию в Тегеране и свободно руководит ее операциями». А бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вообще заявил, что провалы разведки КСИР «стали итогом действий коррумпированной банды в высших эшелонах разведывательного аппарата страны, которая обманывала руководство и общественность, допустив тем самым массовые пробелы в безопасности».