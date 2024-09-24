USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину

14:43 2513

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос СМИ о возвращении на родину задержанных в Чечне азербайджанских граждан.

«Около месяца назад появились сообщения о том, что в Чечне по обвинению в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации задержаны три гражданина Азербайджана - Эльхан Ширинов, Вугар Магеррамов и Нихад Рзаев. Позже Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов были привлечены в Грозном к учениям с целью отправки на войну в Украину. Какие меры по этому вопросу предприняло Министерство иностранных дел и были ли освобождены наши граждане?

Как только поступила информация о задержании граждан Азербайджана Ширинова Эльхана Акбер оглы (1975 г.р.), Магеррамова Вугара Назим оглы (1982 г.р.) и Рзаева Нихада Тафдыкова (2004 г.р.), незамедлительно была направлена нота в Министерство иностранных дел Российской Федерации с целью возвращения наших граждан в Азербайджан, и были проведены переговоры с МИД России и другими заинтересованными органами. Также состоялся телефонный разговор азербайджанского посольства с задержанными гражданами.

В результате работы, направленной на возвращение наших граждан в Азербайджан, 21 сентября было обеспечено возвращение указанных граждан в страну сухопутным путем через пункт пересечения государственной границы с Российской Федерацией», - рассказал Гаджизаде.

Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку
Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку добавлены фото
14:59 1385
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий
14:10 2334
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема; все еще актуально
04:30 8868
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
15:19 2363
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
15:03 3211
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
14:43 2514
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке наша рецензия
13:39 4823
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция; все еще актуально
03:41 6841
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор
12:23 5238
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 8728
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 5774

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку
Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку добавлены фото
14:59 1385
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий
14:10 2334
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема; все еще актуально
04:30 8868
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
15:19 2363
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
15:03 3211
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
14:43 2514
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке наша рецензия
13:39 4823
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция; все еще актуально
03:41 6841
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор
12:23 5238
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 8728
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 5774
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться