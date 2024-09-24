Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину

«Около месяца назад появились сообщения о том, что в Чечне по обвинению в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации задержаны три гражданина Азербайджана - Эльхан Ширинов, Вугар Магеррамов и Нихад Рзаев. Позже Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов были привлечены в Грозном к учениям с целью отправки на войну в Украину. Какие меры по этому вопросу предприняло Министерство иностранных дел и были ли освобождены наши граждане?

Как только поступила информация о задержании граждан Азербайджана Ширинова Эльхана Акбер оглы (1975 г.р.), Магеррамова Вугара Назим оглы (1982 г.р.) и Рзаева Нихада Тафдыкова (2004 г.р.), незамедлительно была направлена нота в Министерство иностранных дел Российской Федерации с целью возвращения наших граждан в Азербайджан, и были проведены переговоры с МИД России и другими заинтересованными органами. Также состоялся телефонный разговор азербайджанского посольства с задержанными гражданами.

В результате работы, направленной на возвращение наших граждан в Азербайджан, 21 сентября было обеспечено возвращение указанных граждан в страну сухопутным путем через пункт пересечения государственной границы с Российской Федерацией», - рассказал Гаджизаде.