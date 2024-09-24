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Взяточничество в БТА не пройдет

Инара Рафикгызы
14:29 1797

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу сотрудников Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмета Велизаде и Вугара Гусейнова, обвиняемых во взяточничестве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова был зачитан приговор.

Согласно решению, действия обвиняемых были квалифицированы по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса вместо статьи 311 (получение взятки). Суд признал их виновными по этой статье, но не счел необходимым оставлять их под стражей. Хикмету Велизаде и Вугару Гусейнову была назначена мера наказания в виде ограничения свободы (электронный браслет).

Отметим, что обвиняемые были арестованы Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Им было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору), и судом в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшим по делу было признано Агентство наземного транспорта Азербайджана.

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