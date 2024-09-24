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В России запустят «православный мессенджер»

14:56 740

Занимающийся реставрацией храмов фонд «Иннотех XXI» планирует выпустить на российский рынок «православный мессенджер» «Зосима», рассказал президент фонда Алексей Агапов. По его словам, мессенджер будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах.

«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер типа WhatsApp, называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер», — сообщил Агапов.

На начальном этапе мессенджер создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани», добавил глава фонда: «Например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями». Установить мессенджер смогут все желающие, так как он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, отметил Алексей Агапов.

Летом 2016 года пресс-служба православной социальной сети «Елицы» сообщила, что Русская православная церковь (РПЦ) планирует запустить собственный мессенджер. В сообщении подчеркивалось, что мессенджер станет «важным элементом единой коммуникационной платформы РПЦ», обеспечивая верующим возможности для интерактивного общения и постоянную связь прихожан с церковью.

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