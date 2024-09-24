Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману раскритиковал звучащие в Украине критические заявления в адрес Азербайджана.

Экс-чиновник отметил высокий уровень класса политики, которую проводит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заметил, что, что бы ни делал президент Азербайджана хорошего, либералы все равно выдают это за плохое.

«Алиев гражданский мир установил в Азербайджане… 126 национальностей живут в мире (в Азербайджане)… Алиев закрыл страшную историческую рану, причем сделал все, чтобы обойтись без войны… Алиев радикально реформировал страну. Алиев установил идеальную религиозную свободу… Алиев ведет гениальный геополитический трек…, который в мире, американская политика такого класса не бывает, которую демонстрирует Азербайджан», - заявил экс-советник главы Офиса президента Украины.