Российский корабль открыл огонь по норвежскому судну

Инцидент произошел 12 сентября – тогда российский эсминец открыл предупредительный огонь в направлении норвежского 15-метрового судна MS Ragnhild Kristine после того, как норвежское судно проигнорировало требование российского корабля покинуть эти воды.

События происходили в норвежской исключительной экономической зоне, которая тоже является международными водами. Это означает, что корабли всех стран могут свободно использовать территорию в качестве морской магистрали или места для военных учений.

В посольстве России в Осло заявили, что не знают об инциденте.