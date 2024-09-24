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Российский корабль открыл огонь по норвежскому судну

15:08 2367

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» произвел выстрелы по норвежскому рыболовному судну. 

Инцидент произошел 12 сентября – тогда российский эсминец открыл предупредительный огонь в направлении норвежского 15-метрового судна MS Ragnhild Kristine после того, как норвежское судно проигнорировало требование российского корабля покинуть эти воды.

События происходили в норвежской исключительной экономической зоне, которая тоже является международными водами. Это означает, что корабли всех стран могут свободно использовать территорию в качестве морской магистрали или места для военных учений.

В посольстве России в Осло заявили, что не знают об инциденте.

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