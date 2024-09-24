Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне

Беларуси необходимо и далее укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне.

«Старая формула: хочешь мира - готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было», — сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной.

Также Лукашенко рассказал, что на фоне войне в Украине и в других частях мира Беларусь за последние годы уже четырежды реформировала армию.

«Я давно уже говорил: мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что оборонять государство призваны вооруженные силы, но при необходимости будет оперативно организована территориальная оборона и народное ополчение.