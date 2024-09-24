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Российские ракетоносцы у Аляски

15:20 1104

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря недалеко от западного побережья Аляски, сообщила пресс-служба Минобороны.

Полет длился более 11 часов. Ракетоносцев сопровождали истребители Су-35с и Су-30см.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне американские военные отследили четыре российских самолета, которые не нарушили воздушного пространства США и Канады, оставаясь в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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