В Бразилии отмечен День национальной музыки Азербайджана

19 сентября в столице Бразилии городе Бразилиа при поддержке Министерства культуры Азербайджана и организации посольства Азербайджана в Бразилии состоялся концерт, посвященный Дню национальной музыки.

Под руководством музыкального руководителя и главного дирижера Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева и талантливого тариста Сахавета Мамедова Симфонический оркестр Национального театра Бразилии имени Клаудиу Сантору исполнил музыку Узеира Гаджибекова, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Октая Зульфугарова, Хаджи Ханмамедова и Гасана Рзаева, а также выдающегося бразильского композитора Хейтора Вилла-Лобоса. Традиционно концерт открылся увертюрой к опере великого Узеира бека «Кероглу».