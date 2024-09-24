Главы МЧС Азербайджана и Беларуси на выставке ADEX в Баку

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский приняли участие в церемонии открытия 5-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX в Баку, ознакомились с ее экспозицией, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отмечается, что на выставке свою продукцию представили многочисленные компании из разных стран.

ADEX является важным событием в сфере оборонной промышленности и безопасности в Азербайджане и регионе, служит эффективной площадкой для презентации передовых технологий, укрепления международного сотрудничества и развития оборонной промышленности страны.