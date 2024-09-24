Советы врача. Заболевания уха, горла и носа

Врач-оториноларинголог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Рена Абдуллаева рассказывает о распространенных заболеваниях уха, горла и носа, на что следует обратить больше внимания для профилактики этих недугов и о многом другом.

- Есть заболевания, с которыми часто сталкиваются лор-врачи. Среди них можно отметить фарингит, тонзиллит, ночное апноэ во сне, храп, ларингит, искривление носовой перегородки, заболевания, связанные с пищеварительной системой, нарушения с голосом, дыханием и глотанием, ринит, параназальный синусит, потеря обоняния и вкуса (аносмия), нарушения носового дыхания. Заболевания, вызванные внешним видом носа, носовых кровотечений и др.

- Какие основные симптомы наблюдаются при заболеваниях уха, горла и носа?

- При этих заболеваниях могут наблюдаться такие симптомы, как головные боли, головокружение, насморк, зуд в носу, шум в ушах, потеря слуха, боль в горле, кашель. Заболевания ушей могут быть вызваны по различным причинам. Из них к заболеваниям уха относятся воспаления среднего уха, временная или постоянная потеря слуха, паралич лицевого нерва, нарушения ушных нервов и эстетические проблемы. В лор-отделении лечат такие проблемы с носом, как заложенность носа, проблемы с обонянием, носовые кровотечения, воспаления и деформации. Боль в горле, вызванная такими факторами окружающей среды, как инфекция или сухой воздух, особенно в холодные месяцы, может вызвать зуд и жжение в горле, затруднение глотания. Боль в горле является не самостоятельным заболеванием, а симптомом таких вирусных инфекций, как фарингит, простуда или грипп. Несмотря на то что в большинстве случаев боль в горле проходит сама по себе в течение нескольких дней, однако в некоторых случаях может потребоваться лечение антибиотиками. Помимо распространенных инфекций, в редких случаях в качестве примера можно привести различные болезни желудка, аллергические и респираторные заболевания. В то же время при ухудшении слуха для установки слухового аппарата следует обратиться к лор-врачу.