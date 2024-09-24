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Советы врача. Заболевания уха, горла и носа

15:45 848

Врач-оториноларинголог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Рена Абдуллаева рассказывает о распространенных заболеваниях уха, горла и носа, на что следует обратить больше внимания для профилактики этих недугов и о многом другом.

- Есть заболевания, с которыми часто сталкиваются лор-врачи. Среди них можно отметить фарингит, тонзиллит, ночное апноэ во сне, храп, ларингит, искривление носовой перегородки, заболевания, связанные с пищеварительной системой, нарушения с голосом, дыханием и глотанием, ринит, параназальный синусит, потеря обоняния и вкуса (аносмия), нарушения носового дыхания. Заболевания, вызванные внешним видом носа, носовых кровотечений и др.

- Какие основные симптомы наблюдаются при заболеваниях уха, горла и носа?

- При этих заболеваниях могут наблюдаться такие симптомы, как головные боли, головокружение, насморк, зуд в носу, шум в ушах, потеря слуха, боль в горле, кашель. Заболевания ушей могут быть вызваны по различным причинам. Из них к заболеваниям уха относятся воспаления среднего уха, временная или постоянная потеря слуха, паралич лицевого нерва, нарушения ушных нервов и эстетические проблемы. В лор-отделении лечат такие проблемы с носом, как заложенность носа, проблемы с обонянием, носовые кровотечения, воспаления и деформации. Боль в горле, вызванная такими факторами окружающей среды, как инфекция или сухой воздух, особенно в холодные месяцы, может вызвать зуд и жжение в горле, затруднение глотания. Боль в горле является не самостоятельным заболеванием, а симптомом таких вирусных инфекций, как фарингит, простуда или грипп. Несмотря на то что в большинстве случаев боль в горле проходит сама по себе в течение нескольких дней, однако в некоторых случаях может потребоваться лечение антибиотиками. Помимо распространенных инфекций, в редких случаях в качестве примера можно привести различные болезни желудка, аллергические и респираторные заболевания. В то же время при ухудшении слуха для установки слухового аппарата следует обратиться к лор-врачу.

- Доктор, какова причина часто наблюдаемых носовых кровотечений?

- Около 65 процентов людей хотя бы раз в жизни испытывают носовое кровотечение. 85 процентов носовых кровотечений обусловлены соматическими заболеваниями и лишь 15 заболеваниями полости носа и околоносовых пазух. В передней трети носовой перегородки находится самое большое сплетение сосудов — Киссельбахово сплетение, принадлежащее внемозговому бассейну. Именно оно в 90 процентов случаев становится источником передних кровотечений.

Носовые кровотечения делятся на 2 типа – травматические (локальные) и соматические (общие и местные). Причиной возникновения травматических носовых кровотечений могут быть различные травмы - бытовые, транспортные, вырывание сухих корок в полости носа, травмы после септопластики и др.

Соматические носовые кровотечения являются следствием каких-либо соматических заболеваний. Чаще всего они могут возникнуть ввиду сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, атеросклероз и др.), почечных заболеваний (нефросклероз, почечная гипертензия), системных заболеваний крови (заболевания стенок сосудов, гемофилия, геморрагическая тромбоцитопения, геморрагический васкулит, генорейные телеангиэктазии), заболевания органов кроветворения (лейкемия, ретикулез, гемасобластоз и др.).

- Какие из физиотерапевтических методов лечения в таких случаях считаются наиболее эффективными?

- Чтобы предотвратить попадание воздуха между кожей и вибратором, на носовые пазухи, глоточные и носоглоточные миндалины, с помощью ультразвука наносят растительные масла и медленно, не отрываясь от поверхности тела, вибратор перемещают круговыми движениями. Во время аллергического ринита электрофорез при непосредственной обработке полости носа раствором гидрокортизона дает весьма положительный эффект. Широко применяются ингаляции – физиотерапевтический метод, известный многим с детства. При острых воспалительных заболеваниях и атрофии верхних дыхательных путей используют масляные ингаляции. Масляная методика основана на распылении подогретых растительных масел с выраженным трофическим, репаративно-регенеративным и бронхопротекторным действием.

Существует так называемый паровой ингалятор - прибор, производящий водяной пар, смешанный с лекарственными средствами в виде раствора.

Лечение ультрафиолетовыми лучами проводится двумя способами – местным и общим. При заболеваниях слизистой носоглотки, глоточных миндалин, наружного уха лечение местным облучением дает хорошие результаты.

- На что следует обратить больше внимания для профилактики заболеваний уха-горла-носа?

- Важное место в профилактике заболеваний уха занимает запрет на чистки уха случайными предметами или ватными палочками. Под особым наблюдением должны находиться лица, работающие в пыльных и влажных условиях, а также высокого давления газа. У этих людей ежедневные микротравмы кожи наружного уха частицами пыли, повышенная влажность и мацерация кожи под действием давления приводят к формированию и продолжению воспалительного процесса. У больных наружным отитом после курса из наружного уха берут контрольный мазок. Помимо этого, в течение 3-4 месяцев рекомендуется избегать попадания воды в ухо, а также в течение 1 года им проводят диспансерное наблюдение.

В целях профилактики болей в горле рекомендуется пить много жидкости, горячий чай и настои лечебных трав. При бактериальных и вирусных инфекциях в горле предварительно следует прополоскать полость рта антисептическими средствами. Этот тип полоскания предотвращает попадание вирусов и бактерий на слизистую оболочку и возникновение заболеваний верхних дыхательных путей. Помимо этого, оказывает противовоспалительное и местноанестезирующее действие, снимает покраснения и боли в полости рта и глотки.

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