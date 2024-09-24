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Первый звонок в Шуше

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15:50 915

В школе №1 в городе Шуше, открытой в прошлом году при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, в этом году прозвенел первый звонок.

В культурной столице Азербайджана к учебе приступили 92 ученика из семей бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в Шушу.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоролик, посвященный первому дню учебы в школе. Представляем вам данный видеоролик.

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