Первый звонок в Шуше

В школе №1 в городе Шуше, открытой в прошлом году при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, в этом году прозвенел первый звонок.

В культурной столице Азербайджана к учебе приступили 92 ученика из семей бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в Шушу.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоролик, посвященный первому дню учебы в школе. Представляем вам данный видеоролик.