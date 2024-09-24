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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»

видео; обновлено 16:35
16:35 1175

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла во вторник точечный удар по столице Ливана Бейруту.

«ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту», - говорится в сообщении армейской службы.

The Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ передает, что удар пришелся не на ливанскую столицу, а на ее южный пригород Дахию, который считается оплотом «Хезболлы».

* * * 16:04

Израильские войска приступили к нанесению новой серии ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Об этом объявила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля начала новую волну атак на террористические объекты «Хезболлы» в Ливане», - говорится в сообщении.

В тексте не уточняется, по каким районам Ливана наносятся удары.

Незадолго до этого начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил о намерении в течение дня усилить интенсивность атак по Ливану. По его словам, военные не намерены давать «Хезболле» передышку. По оценке Халеви, от Израиля «текущая ситуация требует продолжения интенсивных действий на всех фронтах».

С начала дня это уже третья волна атак Израиля по Ливану. До этого армия объявила о завершении второй волны авиаударов, в ходе которой поражались объекты «Хезболлы» в Южном Ливане, а также в долине Бекаа на востоке страны.

Как сообщает газета «Аль-Араби аль-Джадид», по меньшей мере 26 500 жителей Южного Ливана покинули свои дома и направились на север в поисках убежища. Отмечается, что с окончания в 1990 году гражданской войны это самое большое число беженцев за сутки.

Министр экологии Ливана Насер Ясин, также возглавляющий агентство по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что их готовы принять 89 убежищ, оборудованных, в основном, в школах. Согласно СМИ, здесь уже разместились более 16 000 человек. Массовый исход жителей привел к многокилометровым пробкам на ведущих на север шоссе. Беженцы используют и полосы встречного движения.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила название «Стрелы севера». В рамках операции израильские войска наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы». Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч местных жителей, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, которые отряды «Хезболлы» ведут с 8 октября 2023 года.

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