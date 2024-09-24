Жуткое ДТП в Билясуваре: пятеро погибших

На дороге Бахрамтепе – Билясувар на территории Билясуварского района автомобиль «Лада-012» столкнулся с грузовиком MAN.

АПА передает, что в результате аварии находившиеся в автомобиле четыре человека погибли на месте, один получил телесные повреждения. Позже он скончался в больнице.

Согласно предварительной информации, погибшие в аварии являлись жителями Джалилабадского района. Попавший в ДТП автомобиль был из свадебного кортежа, выехавшего из Агджабединского района.