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Жуткое ДТП в Билясуваре: пятеро погибших

16:16 1001

На дороге Бахрамтепе – Билясувар на территории Билясуварского района автомобиль «Лада-012» столкнулся с грузовиком MAN.

АПА передает, что в результате аварии находившиеся в автомобиле четыре человека погибли на месте, один получил телесные повреждения. Позже он скончался в больнице.

Согласно предварительной информации, погибшие в аварии являлись жителями Джалилабадского района. Попавший в ДТП автомобиль был из свадебного кортежа, выехавшего из Агджабединского района.

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