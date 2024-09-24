Переговоры министров обороны Азербайджана и Италии

В рамках проводимой в Азербайджане 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

На встрече было обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной и военно-технической областях, проведен обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.