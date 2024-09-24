USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Переговоры министров обороны Азербайджана и Италии

фото
16:20 411

В рамках проводимой в Азербайджане 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

На встрече было обсуждено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной и военно-технической областях, проведен обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку
Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку добавлены фото
14:59 1403
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий
14:10 2347
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема; все еще актуально
04:30 8874
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
15:19 2388
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
15:03 3242
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
14:43 2532
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке наша рецензия
13:39 4842
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция; все еще актуально
03:41 6844
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор
12:23 5250
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 8734
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 5795

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку
Ильхам Алиев на выставках ADEX-2024 и Securex Caspian в Баку добавлены фото
14:59 1403
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий
14:10 2347
Китайские истребители вытесняют самолеты США
Китайские истребители вытесняют самолеты США горячая тема; все еще актуально
04:30 8874
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне
15:19 2388
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
Арестович: «Алиев закрыл страшную историческую рану…»
15:03 3242
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
Задержанных в Чечне азербайджанцев вернули на родину
14:43 2532
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке
Новое антиармянство Бакуви на армянском языке наша рецензия
13:39 4842
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер?
Харрис вырывается вперед, Трамп обвиняет евреев, генералы против республиканцев… А как же Шварценеггер? наша корреспонденция; все еще актуально
03:41 6844
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор
12:23 5250
Россиянам воевать не понравилось
Россиянам воевать не понравилось глас народа – глас Божий
03:20 8734
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
Реакция Кремля на громкое заявление Пезешкиана
13:32 5795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться