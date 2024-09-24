Москва критикует Израиль

Москва «решительно осуждает» совершаемые Израилем в отношении Ливана масштабные военные нападения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«23 сентября израильское руководство объявило о начале наступательной операции ЦАХАЛ, получившей название «Стрелы севера», с заявленной целью подрыва военной инфраструктуры движения «Хезболла». ВВС Израиля приступили к нанесению массированных авиаударов по территории Ливана. Атакам подверглись десятки населенных пунктов на юге и востоке страны. «Хезболла», в свою очередь, активизировала ракетные обстрелы военных объектов в Израиле.

Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица», - заявила российский дипломат.

Захарова отметила необходимость «срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля»: «Призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования».

По словам дипломата, РФ готова «к координации с международными и региональными партнерами в целях предотвращения подобного катастрофического сценария». «Исходим из того, что безопасность любого государства региона не должна обеспечиваться за счет других», - добавила официальный представитель МИД РФ.