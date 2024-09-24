Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна, состоявшейся 23 сентября. Всего два года назад шейх Нахайян, МБЗ, категорически отказывался вообще говорить с Джо Байденом, обвиняя последнего в «попустительстве Ирану», отказе от решительных действий против хуситов в Йемене. США не оставались в долгу и выдвигали Эмиратам встречные претензии - сближение с Китаем в военно-технической сфере и сфере высоких технологий, а также помощь Москве в обходе западных санкций. Но это было два года назад, по нынешним временам – целая вечность. И вчера в Белом доме они жали друг другу руки и клялись в вечной дружбе. Словом, делали вид, что никаких разногласий между ними не было, так, мелкие недопонимания, а вот сейчас-то все в отношениях США и Эмиратов будет о-го-го, и даже лучше.

«Уникальное признание основным партнером в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности», - подчеркивали шейх МБЗ и американский президент. И оба лучились счастьем и дружелюбием. Причем МБЗ как сытый лев, в одиночку употребивший упитанную антилопу. А Байден – как охотник, которому повезло одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев. А это просто диктует потребность более внимательно присмотреться к тем «охотничьим трофеям», которые стороны добыли в ходе этой встречи. Эмираты, во-первых, получив статус «основного партнера США в области обороны», стали второй страной, после Индии, его обладательницей, что обеспечивает им почти неограниченный доступ к американскому вооружению, в том числе к истребителям пятого поколения F-35, которое в регионе есть только у Израиля, и прочим суперсовременным американским военным «игрушкам», на порядок повышающим военный потенциал ОАЭ и в этом отношении делающим их лидером в регионе. В том числе, что для МБЗ принципиально, и в сравнении с Саудовской Аравией, извечным партнером-конкурентом Эмиратов.

Во-вторых, Эмиратам удалось получить подтверждение от американцев, что они окажут ей всевозможную помощь в реализации их заветной амбиции – стать лидером в цифровых технологиях и разработке продуктов, связанных с искусственным интеллектом. Именно с этим связано два события. Первое – контракт с Microsoft об инвестициях в эмиратскую IT-компанию G42, которой управляет родственник МБЗ шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян, который войдет в совет директоров Microsoft. Кстати, в качестве ответного шага руководство уже объявило о том, что намерено исключить китайские технологии из своих систем и сотрудничать только с американскими партнерами. И второе – идущие сейчас в Абу-Даби переговоры между компаниями TSMC, Тайваньская компания по производству полупроводников, и Samsung – с национальной эмиратской компанией Mubadala. Предмет переговоров – строительство в Эмиратах комплекса суперсовременных заводов по производству чипов последнего поколения. Стоимость которых, по некоторым оценкам, превысит 100 миллиардов долларов – и сделает ОАЭ в сфере производства микросхем своего рода «ближневосточным Тайванем». С тем же уровнем значимости для мировой экономики. В-третьих, Абу-Даби только что ввел в эксплуатацию четвертый и последний энергетический реактор в своем первом гражданском ядерном комплексе. И сделано это при полном одобрении США. При новом статусе ОАЭ сотрудничество в этой области получит новый импульс. Так что «антилопа», которую добыл МБЗ в ходе своего американского сафари, действительно была «нажористой».