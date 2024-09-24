Birbank продлил специальную кампанию для своих клиентов

Первый цифровой банк страны Birbank продлил до 1 октября 2024 года специальную кампанию для своих клиентов, владеющих такситными картами. Так, пользователи платформы Trendyol могут воспользоваться такситом на 6 месяцев без процентов при заказе любых товаров с помощью такситной карты Birbank.

В рамках кампании владельцы такситных карт Birbank могут разделить свои платежи на 6-месячную рассрочку, не выходя из мобильного приложения Trendyol. Для этого необходимо использовать последнюю версию мобильного приложения Trendyol. Клиенты также могут воспользоваться этой функцией на вебсайте Trendyol.az. Кампания действует для заказов, оформленных на платформе Trendyol с выбором «Покупай напрямую из Азербайджана».

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://kbl.az/tkpr

Подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в Справочном центре по номеру 196 или на страницах карты в Facebook и Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите по WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.