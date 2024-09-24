USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Birbank продлил специальную кампанию для своих клиентов

17:27 750

Первый цифровой банк страны Birbank продлил до 1 октября 2024 года специальную кампанию для своих клиентов, владеющих такситными картами. Так, пользователи платформы Trendyol могут воспользоваться такситом на 6 месяцев без процентов при заказе любых товаров с помощью такситной карты Birbank.

В рамках кампании владельцы такситных карт Birbank могут разделить свои платежи на 6-месячную рассрочку, не выходя из мобильного приложения Trendyol. Для этого необходимо использовать последнюю версию мобильного приложения Trendyol. Клиенты также могут воспользоваться этой функцией на вебсайте Trendyol.az. Кампания действует для заказов, оформленных на платформе Trendyol с выбором «Покупай напрямую из Азербайджана».

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://kbl.az/tkpr

Подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в Справочном центре по номеру 196 или на страницах карты в Facebook и Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите по WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 530
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2917
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 678
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1247
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3256
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2581
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1279
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2192
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2594
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6544
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3399

ЭТО ВАЖНО

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 530
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2917
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 678
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1247
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3256
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2581
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1279
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2192
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2594
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6544
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3399
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться