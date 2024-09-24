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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Стратегическому городу Украины грозит окружение

17:44 2595

Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все тяжелее. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике, говорится в публикации BBC.

72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, приводятся в публикации слова аналитика Forbes Дэвида Акса.

Российская армия окружает Угледар

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники», — пишет эксперт.

Об угрожающей ситуации на угледарском направлении говорит и военный эксперт, бывший представитель украинского генштаба Владислав Селезнев. «Не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции», — заявил Селезнев.

Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг.

Угледар имеет большое стратегическое значение

Однако пока Угледар остается под контролем ВСУ, их ствольная артиллерия способна наносить прицельные удары по этой важной магистрали.

Российские войска пытались взять Угледар с самого начала вторжения в Украину, пишет журналист BBC. Осенью 2022 года им удалось занять расположенное к югу село Павловка, но все последующие попытки атаковать город заканчивались провалом. С февраля 2023-го по июнь 2024 года российская армия провела там по меньшей мере четыре крупных наступательных операции — безуспешно и с огромными потерями. Но сейчас начинает сказываться медленное продвижение российских войск на других направлениях в Донбассе, и ВСУ становится все труднее оборонять растягивающиеся фланги.

После падения Новомихайловки в апреле российские части начали обходить Угледар с северо-востока. Почувствовав успех, они усилили давление также с юга и юго-запада.

Ситуация критическая, считает украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. По его мнению, «на высшем уровне не совсем понимают, какова сейчас оперативная ситуация».

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