Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все тяжелее. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике, говорится в публикации BBC. 72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, приводятся в публикации слова аналитика Forbes Дэвида Акса.

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники», — пишет эксперт. Об угрожающей ситуации на угледарском направлении говорит и военный эксперт, бывший представитель украинского генштаба Владислав Селезнев. «Не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции», — заявил Селезнев. Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг.