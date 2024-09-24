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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Российские авиабомбы попали в жилые дома в Харькове: есть погибшие и раненые

17:53 703

В Харькове две российские авиабомбы попали по двум жилым многоэтажным домам, сообщил глава города Игорь Терехов 24 сентября. В одном жилом доме зафиксированы разрушения с третьего по восьмой этаж.

Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, три человека погибли и 15 пострадали.

По данным мониторинговых пабликов, в Харькове во время российской атаки прозвучало четыре взрыва. Олег Синегубов рассказал, что есть прямое попадание в одно из многоэтажных зданий, под завалами находятся люди.

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