Министр Шахбазов заявил в Германии: 70% зеленой энергии Азербайджана пойдет на экспорт

Министр Шахбазов указал, что Азербайджан успешно обеспечивает и поощряет инвестиции и глобальное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии в регионе: «Благодаря благоприятной инвестиционной и кооперативной среде наши проекты зеленой энергии мощностью 2 ГВт финансируются международными инвесторами. Инвестиции в размере более 2 миллиардов долларов и наше партнерство с ведущими мировыми энергетическими компаниями позволяют нам к 2027 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 33%».

Как было отмечено в выступлении министра энергетики, Азербайджан подтвердил, что рассматривает возобновляемые источники энергии как уникальное и эффективное решение для безопасного климатического и энергетического будущего с помощью своей стратегии трансформационного развития до 2030 года и новой энергетической политики, приоритет в которой отдается зеленой энергии.

Министр подчеркнул, что не менее 7 ГВт из более чем 70 процентов мощности зеленой энергии, которые будут созданы в течение следующих 6 лет, будут направлены на экспорт, с этой целью в настоящее время составлена новая карта энергоснабжения Европы по различным маршрутам. Также были упомянуты проекты по производству 18 ГВт электроэнергии, «зеленого водорода» и «зеленого аммиака», которые будут поэтапно реализовываться с международными энергетическими компаниями до 2037 года на основе ветроэнергетического потенциала Каспийского моря в 157 ГВт. «Каспий-Черное море-Европа» будет поставлять 4 ГВт зеленой энергии в Европу на начальном этапе, наряду с экспортом 1 ГВт возобновляемой энергии из Нахчывана; «Азербайджан-Турция-Европа» с перспективой передачи электроэнергии из Каспия и Центральной Азии в Турцию и Европу. Также была представлена информация о коридорах зеленой энергии «Азербайджан- Центральная Азия-Европа».

По словам министра Шахбазова, «уникальность этих проектов в том, что эти коридоры будут связывать регионы и континенты в системе возобновляемых источников энергии. Будут выполнять стратегическую миссию по доставке зеленой энергии в Европу различными маршрутами из надежных источников энергии, таких как регионы Каспия и Центральной Азии. Самое главное, что возобновляемые источники энергии в Европе могут быть сбалансированы с Северным морем и Каспийским морем. Все это демонстрирует решимость нашей страны трансформироваться в возобновляемые энергетические ресурсы и стать региональным лидером в поставках зеленой энергии.

Также было отмечено, что деятельность Азербайджана по зеленой энергии в «евразийском масштабе сформировала энергетические инициативы, направленные на преодоление узких мест в мире для достижения «чистого нуля». Было подчеркнуто, что «обязательство по зонам и коридорам зеленой энергии», предусматривающее установление межрегиональных связей зеленой энергии к 2030 году, увеличение глобального потенциала хранения энергии в шесть раз до 1500 ГВт, ремонт или присоединение более 80 миллионов километров энергетических сетей к общей сетевой системе к 2040 году, а также развитие водородной промышленности, «приверженность глобальным хранилищам энергии и сетям», а также инициативы «водородная декларация» внесут свой вклад в энергетический переход.

Министр также принял участие в обсуждениях за круглым столом, посвященном деятельности и инициативам председательства COP29 по ускорению глобального климатического и энергетического перехода.