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Запад хочет обратиться к России

18:07 2197

Украинские власти не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами, пишет The Washington Post.

Представители Белого дома и Министерства обороны заявляют, что не услышали от украинских лидеров убедительного аргумента, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России существенно повлияют на путь Украины к победе, пишет издание.

По мнению американских чиновников, Украине лучше сосредоточиться на уничтожении целей в Крыму, так как удары по России «недостойны риска эскалации».

Как отмечает Bloomberg, союзники Украины, не впечатленные содержанием плана победы президента Украины Владимира Зеленского, обсуждают возможность обращения к руководству России для урегулирования.

Документ, по информации агентства, на Западе не считают прорывным, воспринимают его как список пожеланий. Поэтому обсуждается возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину в преддверии ноябрьской встречи G20, которая пройдет в Бразилии.

Как отмечает Bloomberg, по меньшей мере один из союзников Киева отметил, что к Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский.

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