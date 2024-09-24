Зеленский пока не смог добиться встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила Reuters.

Планировалось, что во время своего визита в США Зеленский встретится с Трампом и с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Однако до сих пор встреча с республиканцем не назначена и не подтверждена, передает издание.

До этого Владимир Зеленский высказал мнение, что Дональд Трамп не знает, как остановить войну. По его словам, было много лидеров, которые были убеждены, что знают, «как закончить войну уже завтра, но, когда они погружались в нее глубже, понимали, что все не так просто».