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В Африке арестовывают «вагнеровцев»

18:36 853

Правоохранительные органы Чада задержали троих россиян и одного белоруса, сообщает МИД РФ. Среди задержанных — Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

«По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса. Поддерживается плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для достижения этой цели», — информирует Министерство иностранных дел России.

Пропагандистское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источники пишет, что россияне Шугалей и Суэйфан якобы являются социологами, а задержали их в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Однако, по данным американский властей, Шугалей возглавляет базирующийся в Москве неправительственный «Фонд защиты национальных ценностей», который является частью медиагруппы, связанной с покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Максим Шугалей был внесен в санкционный список ЕС, так как работал под непосредственным руководством Пригожина в качестве пиарщика группы «Вагнер» и распространял российскую пропаганду и дезинформацию.

Это не первый случай задержания упомянутых лиц за рубежом. Так, весной 2019 года Шугалея и Суэйфана арестовали в Ливии по обвинению во вмешательстве в выборы. Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, они пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считался потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

По стражей Шугалей и Суэйфан находились до декабря 2020-го. После освобождения и возвращения на родину компания Пригожина Concord выплатила мужчинам по 18 миллионов рублей каждому в качестве «материальной поддержки».

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