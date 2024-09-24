USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Российский депутат эмигрировал в ОАЭ

18:39 1441

Сегодня в Сочи прошло очередное заседание по иску Генпрокуратуры о конфискации всего имущества и бизнеса депутата Юрия Напсо, которым он, предположительно, не прекратил заниматься с 2007 года – после первого избрания в Госдуму.

На заседании, как сообщили российские телеграм-каналы, адвокат Напсо представил доверенность, подписанную его доверителем в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом 13 июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам уезжать из страны по любым причинам, кроме служебных командировок.

На последнем заседании Госдумы, 18 сентября, было зафиксировано несколько голосований Напсо, однако известно, что введенный запрет на голосование за другого депутата в парламенте зачастую не соблюдается.

Юрий Напсо – первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в Думе он заседает с 2007 года. В 2013 году «Диссернет» поймал его на списанной диссертации. Ответчиками по нынешнему иску Генпрокуратуры к Напсо являются 15 человек – все это связанные с ним люди, на которых он, предположительно, оформлял свой бизнес и незаконно получаемую в Сочи недвижимость. Жена и брат Напсо – депутаты городского парламента Сочи.

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 546
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2919
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 700
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1261
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3259
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2585
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1292
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2201
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2599
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6549
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3410

ЭТО ВАЖНО

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 546
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2919
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 700
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1261
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3259
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2585
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1292
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2201
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2599
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6549
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3410
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться