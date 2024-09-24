Российский депутат эмигрировал в ОАЭ

Сегодня в Сочи прошло очередное заседание по иску Генпрокуратуры о конфискации всего имущества и бизнеса депутата Юрия Напсо, которым он, предположительно, не прекратил заниматься с 2007 года – после первого избрания в Госдуму.

На заседании, как сообщили российские телеграм-каналы, адвокат Напсо представил доверенность, подписанную его доверителем в Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом 13 июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам уезжать из страны по любым причинам, кроме служебных командировок.

На последнем заседании Госдумы, 18 сентября, было зафиксировано несколько голосований Напсо, однако известно, что введенный запрет на голосование за другого депутата в парламенте зачастую не соблюдается.

Юрий Напсо – первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в Думе он заседает с 2007 года. В 2013 году «Диссернет» поймал его на списанной диссертации. Ответчиками по нынешнему иску Генпрокуратуры к Напсо являются 15 человек – все это связанные с ним люди, на которых он, предположительно, оформлял свой бизнес и незаконно получаемую в Сочи недвижимость. Жена и брат Напсо – депутаты городского парламента Сочи.