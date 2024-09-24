«Азеришыг» провел встречу с предпринимателями в Физули

ОАО «Азеришыг» проводит регулярные встречи с фермерами и предпринимателями в регионах с целью улучшения их деятельности и решения возникающих проблем параллельно с обновлением электрических сетей в столице и регионах.

Одна из таких встреч состоялась в Физули. В ней приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей в Физулинской цифровой подстанции и Центре управления. В мероприятии присутствовали заместитель директора департамента обслуживания ОАО по работе со службой ASAN, начальник управления электроснабжения и сбыта электроэнергии, а также руководитель пресс-службы и общественных связей организации.

В ходе встречи предпринимателям и фермерам была представлена информация о проводимых «Азеришыг» работах по реконструкции и капитальному ремонту в регионах. Было подчеркнуто, что в самых удаленных районах страны обновляются электрические сети, которые датируются 50-60-ми годами прошлого века. Строятся подстанции различной мощности и устанавливаются современные трансформаторы. Создание современных сетей направлено не только на предотвращение потерь энергии, но и на обеспечение бесперебойного и стабильного электроснабжения населения и некоммерческих абонентов. Эти работы проводятся не только в регионах, но и активно продолжаются в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме того, с предпринимателями были проведены беседы об электронных услугах организации. Им была подробно объяснена возможность обращения в организацию онлайн. Вопросы фермеров и местных жителей были выслушаны, и некоторые из поднятых проблем были решены на месте.

Следует отметить, что представители ОАО продолжат регулярно проводить встречи с предпринимателями и в других регионах.