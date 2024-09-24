Враги Израиля продолжают гибнуть один за другим
18:54 669
Армия Израиля заявила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима аль-Кубайси при ударе по Бейруту.
Отмечается, что он на протяжении многих лет отвечал за запуски ракет в тыл Израиля и был близок к высшему военному руководству организации.
Ранее сообщалось, что в результате израильского удара был уничтожен командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акил.
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