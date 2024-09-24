Враги Израиля продолжают гибнуть один за другим

Армия Израиля заявила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима аль-Кубайси при ударе по Бейруту.

Отмечается, что он на протяжении многих лет отвечал за запуски ракет в тыл Израиля и был близок к высшему военному руководству организации.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара был уничтожен командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акил.