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Военная операция Израиля в Ливане: что известно
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Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Враги Израиля продолжают гибнуть один за другим

18:54 669

Армия Израиля заявила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима аль-Кубайси при ударе по Бейруту.

Отмечается, что он на протяжении многих лет отвечал за запуски ракет в тыл Израиля и был близок к высшему военному руководству организации.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара был уничтожен командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акил.

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