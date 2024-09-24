Байден: «Путин проигрывает войну»

Президент Джо Байден обратился во вторник к участникам Генассамблеи ООН – на фоне продолжающейся войны в Украине, застопорившихся усилий по достижению перемирия в Газе и боевых действий между Израилем и ливанской «Хезболлой».

Говоря о войне в Украине, Байден призвал страны-члены ООН уважать Устав организации, а не «просто молчаливо стоять в стороне».

«Я призываю всех стоять за Украину. Путин проигрывает войну, потому что Украина остается свободной, – заявил президент. – Он пытался ослабить НАТО, но НАТО сегодня более едино, чем когда-либо».

Байден призвал страны-члены ООН продолжать поддержку Украины, «чтобы сохранить ее свободной».

«Мы не можем отводить глаза и ослабить поддержку Украины. (Мы должны сделать все), чтобы она добилась прочного устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН», – заявил американский президент.