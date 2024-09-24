Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?

Президент Украины находится в Соединенных Штатах с историческим визитом: он привез сюда свой «план победы», реализация которого, как уверяет Владимир Зеленский, приведет к тому, что Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров о мире, поняв бесперспективность продолжения боевых действий. С этим планом украинский лидер намерен ознакомить не только президента Джо Байдена, но и его потенциальных сменщиков: кандидатов на предстоящих выборах Камалу Харрис и Дональда Трампа. Никаких проблем с первой, она является вице-президентом в действующей администрации, но с Трампом и было непросто, а сейчас стало вообще крайне трудно.

С гневным постом про Зеленского выступил в социальной сети X сын Трампа Дональд Трамп-младший. Его ярость вызвала «наглая атака на его отца», которую, по его мнению, допустил украинский президент в интервью The New Yorker. Владимир Зеленский сказал о нем: «Мне кажется, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает, как. С этой войной, часто, чем глубже вы в нее смотрите, тем меньше вы понимаете. Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как положить конец этому завтра, и по мере того, как они углублялись в это, они понимали, что это не так просто». «Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость атаковать кандидата Республиканской партии на пост президента? И делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позорно!», – разразился Трамп-младший. Накануне Трамп-старший на предвыборном митинге в западной Пенсильвании заявил, что Зеленский сильно хочет, чтобы демократы выиграли выборы. Очевидно, что республиканскому лидеру уже создали определенную установку по отношению к Зеленскому и Украине: Дональд-младший перепостил комментарий журналиста Грега Прайса почти с теми же словами: «Теперь Зеленский посещает заводы по производству боеприпасов в Пенсильвании и нападает на президента Трампа и Джей Ди Вэнса в американских СМИ. По сути, иностранный лидер ведет кампанию в поддержку Харрис на американской земле». Сын является одним из ближайших советников отца в избирательной кампании.

Кстати, обиду даже в большей мере могли вызвать высказывания украинского президента о Ди Вэнсе, кандидате в вице-президенты, который предложил «план мира», предусматривающий отторжение от Украины ее территорий в пользу России: «Пусть господин Вэнс почитает историю Второй мировой войны, когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному лицу. Что сделал тот человек? Или его успокоили, или он нанес сокрушительный удар европейскому континенту – многим нациям в целом и еврейской нации, в частности? Пусть немного почитает». Дело в том, что Джей Ди Вэнс – личный друг Дональда Трампа-младшего, и тот значительно способствовал тому, чтобы именно его кандидатуру отец выбрал в напарники на выборах. И если о Трампе Зеленский отзывается почтительно, мягко указывая, что тот, возможно, заблуждается о своих возможностях быстро прекратить войну, то с Вэнсом не церемонится. Это действительно могло больно задеть. Тем более, что позиция Трампа-младшего по российско-украинской войне ничем не отличается от позиции Ди Вэнса. В вышедшей неделю назад колонке для The Hill, написанной совместно с Робертом Кеннеди-младшим, вчерашним независимым кандидатом в президенты, снявшимся в пользу Трампа, сын 45-го президента пишет о том, что Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны прекратить «безумную военную программу» и начать прямые переговоры с Москвой, ведь Путину может не понравиться военная поддержка Вашингтоном Украины, у него закончится терпение, «которое принимают за слабость», и тогда случится страшное. Пиетет перед российским лидером у сына ничуть не меньше, чем у папы.