Омбудсмен Азербайджана и ЮНИСЕФ обсудили защиту детей

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с новым представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Сакой Фаруком Абдуллой.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты прав детей.

На встрече Сабина Алиева подробно рассказала о работе омбудсмена по защите прав детей. Она подчеркнула, что институт омбудсмена активно сотрудничает с международными организациями, включая ООН и ее специализированные учреждения, и реализует множество важных проектов.

Сабина Алиева также сообщила о недавних изменениях в Конституционном законе "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", которые привели к расширению полномочий омбудсмена в области защиты прав детей и в ряде других сфер.

Особое внимание было уделено проблеме минной опасности на освобожденных территориях Азербайджана. Сабина Алиева подчеркнула, что мины, установленные Арменией во время оккупации, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья мирных граждан, включая детей. Она акцентировала внимание на необходимости информирования детей о правилах минной безопасности.