USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Омбудсмен Азербайджана и ЮНИСЕФ обсудили защиту детей

фото
19:21 154

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с новым представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Сакой Фаруком Абдуллой.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере защиты прав детей.

На встрече Сабина Алиева подробно рассказала о работе омбудсмена по защите прав детей. Она подчеркнула, что институт омбудсмена активно сотрудничает с международными организациями, включая ООН и ее специализированные учреждения, и реализует множество важных проектов.

Сабина Алиева также сообщила о недавних изменениях в Конституционном законе "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", которые привели к расширению полномочий омбудсмена в области защиты прав детей и в ряде других сфер.

Особое внимание было уделено проблеме минной опасности на освобожденных территориях Азербайджана. Сабина Алиева подчеркнула, что мины, установленные Арменией во время оккупации, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья мирных граждан, включая детей. Она акцентировала внимание на необходимости информирования детей о правилах минной безопасности.

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 556
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2922
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 720
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1271
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3259
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2588
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1299
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2206
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2604
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6551
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3417

ЭТО ВАЖНО

Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 556
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле»
Второй день операции в Ливане: Израиль идет по «Хезболле» видео; обновлено 17:34
17:34 2922
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 720
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 1271
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3259
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 2588
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 1299
Запад хочет обратиться к России
Запад хочет обратиться к России
18:07 2206
Стратегическому городу Украины грозит окружение
Стратегическому городу Украины грозит окружение
17:44 2604
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах»
Лидер армянской оппозиции отправился в Донбасс и поведал о «возвращении армян в Карабах» наш обзор; все еще актуально
12:23 6551
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан
Алиев рассказал, сколько видов вооружения производит Азербайджан обновлено 19:01; фото
19:01 3417
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться