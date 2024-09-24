Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы

Федеральный суд Аргентины в понедельник издал в высшей степени необычный ордер. Он предписывает «немедленный арест» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого выдвинуты тяжелые обвинения в преступлениях против человечества. Эти обвинения были годом ранее сформулированы на платформе Аргентинского форума за демократию. Там говорилось, что, начиная с 2014 года, то есть вскоре после смерти венесуэльского «отца нации» Уго Чавеса и прихода к власти его «пасынка» Николаса Мадуро в этой стране систематически проводятся репрессии против инакомыслящих, диссидентов преследуют, бросают за решетку, убивают или вынуждают эмигрировать, часто люди исчезают бесследно.

Этот ордер на арест последовал через несколько часов после того, как Верховный суд Венесуэлы потребовал аналогичной меры против аргентинского президента Хавьера Милея. Мадуро также требует его «немедленного ареста». Милей обвиняется в том, что власти Аргентины какое-то время назад конфисковали принадлежащий Венесуэле транспортный самолет, а потом передали его США. Выяснилось, что этот самолет был продан Каракасу Ираном в нарушение американских экономических санкций против Тегерана. Война, пока словесная, между Каракасом и Буэнос-Айресом разгорелась после того, как в Аргентине в декабре прошлого года к власти пришел правый президент Милей. Их перепалка с Мадуро происходит в режиме нецензурной лексики, образцы которой мы не можем представить читателям. Иногда это сопровождается красочными демонстративными акциями. Так, вчера Милей большим молотком стал забивать гвоздь в то, что, как предполагается, являлось головой Мадуро. «Хорошо, - говорят заинтересованные пользователи социальных сетей. - А что, если между двумя не самыми маленькими государствами Латинской Америки вспыхнет настоящая война?». В таком случае больше всего пострадает маленький Парагвай, через территорию которого будут вынуждены проходить боевые колонны. Но есть и еще вариант — армии могут зайти во фланг друг другу через Бразилию и начать взаимное истребление.

Конечно, это в определенной степени стеб. Но обе страны уже приблизились к прямому конфликту. И Аргентина, и Венесуэла отозвали всех своих дипломатов соответственно из Каракаса и Буэнос-Айреса. Охрану аргентинского посольства взяла на себя Бразилия, но Мадуро потребовал от бразильцев эту охрану снять. Так что шутки шутками, но всякое развитие событий возможно, ибо взаимная ненависть двух лидеров запредельна. А что администрация президента Джо Байдена, не может ли она выступить в роли арбитра? Куда там – в Белом доме не реагируют толком даже на аресты американских граждан в Венесуэле. В середине сентября власти Венесуэлы сообщили об аресте трех граждан США, двух граждан Испании и гражданина Чехии, которых они подозревают в заговоре с целью свержения действующей власти. Как завил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, арестованные планировали убийство венесуэльского лидера Николаса Мадуро и других высокопоставленных лиц. К подобному трюку режим Мадуро прибегает не первый раз. Всегда, когда для него осложняется обстановка внутри страны и усиливается международная изоляция, он находит несколько иностранных граждан, которые якобы задумали его убить.

Но в этот раз среди арестованных оказался один американский военный, который находится на службе. Однако даже его арест не слишком пронял администрацию Байдена и госдепартамент США. По словам представителя Госдепа, американские власти «слышали сообщения о задержании еще двух граждан США, но эта информация пока не подтверждена». США, было сказано в том же заявлении, «по-прежнему поддерживают решение политического кризиса в Венесуэле демократическим путем». Это даже смешнее, чем предполагаемая война между Венесуэлой и Аргентиной. Мадуро нагло обманул Америку, которая сняла часть экономических санкций против Венесуэлы в обмен на проведение там честных выборов. Венесуэльский «сильный человек» вчистую проиграл выборы представителю оппозиции Эдмундо Гонсалесу, но не признал поражения, а лишь усилил репрессии против своих противников. Сам Гонсалес под угрозой тюремного заключения вынужден был покинуть страну через посольство Испании. И что же Вашингтон? Он так и не признал Эдмундо Гонсалеса победителем, хотя было доказано, что он на выборах получил 67 процентов голосов.