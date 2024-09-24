Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода

Агрегатный завод в Волчанске перешел под контроль ВСУ, пишут российские телеграм-каналы.

Завод был единственным местом, в котором можно было держать оборону, находясь в окружении - все остальные здания были фактически уничтожены артиллерией и авиаударами с двух сторон. Российских военных на заводе снабжали провизией, медикаментами и боеприпасами с дронов.

Однако сегодня ГУР опубликовало видео с боями внутри завода и установкой на нем украинского флага. На видео ГУР видно командира Российского добровольческого корпуса Дениса Никитина. Впоследствии в телеграм-канале РДК написали, что их бойцы участвовали в штурме завода, а также это подтвердили в ГУР.

Вероятно, российской армии теперь придётся отступить из Волчанска, чтобы удержать позиции, которые находятся за городом, отмечают телеграм-каналы.