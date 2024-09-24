Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
После того, как Россия напомнила Армении о ее обязательствах создать в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года беспрепятственную транспортную связь между Азербайджаном и Нахчываном, в Ереване не прекращается бурная общественная дискуссия вокруг вопроса, может ли Армения отозвать подпись Никола Пашиняна.
Напомним, что, поставив подпись под этим документом, премьер-министр Армении обязался в числе прочего выполнить пункт 9, то есть не только восстановить транспортные коммуникации, называемые «Зангезурским коридором», но и передать контроль над ними пограничным войскам ФСБ Российской Федерации.
Невыполнение этого обязательства грозит официальному Еревану продолжением давления со стороны России, Азербайджана и других региональных сил, заинтересованных в деблокировании этого коридора.
Свое нежелание выполнять обязательства, вытекающие из пункта 9, руководство Армении и в частности премьер-министр Пашинян оправдывают довольно примитивными, а подчас и откровенно противоречивыми аргументами.
В частности, армянская сторона утверждает, что обеспечение беспрепятственного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном вовсе не означает отсутствие пограничного и таможенного контроля со стороны Армении, что контроль российских погранвойск нигде конкретно не прописан и, наконец, что Россия сама нарушила пункты заявления от 10 ноября, касающиеся Лачинского коридора и обеспечения российскими миротворцами безопасности в бывшем Нагорном Карабахе.
Тем не менее, об официальном отзыве подписи Пашиняна представители власти в Ереване пока не говорят. Хотя в армянском обществе призывы поступить именно так и не иначе носят массовый характер и звучат повсеместно.
Например, директор Регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян заявил недавно, что Армения должна отозвать свою подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября. По его мнению, после событий прошлого года в Карабахе оно уже утратило значимость. Он также уверен, что для прекращения дискуссий о Зангезурском коридоре Армения должна вывести подразделения российских ФСБ, контролирующие границы Армении с Ираном и Турцией.
В свою очередь Левон Зурабян, вице-президент оппозиционного «Армянского национального конгресса», возглавляемого экс-президентом Левоном Тер-Петросяном, считает «крайне опасными» призывы отказаться от этого заявления. По его словам, тот факт, что Армения до сих пор не отозвала подпись премьер-министра, является «одним из тех редких случаев, когда Никол Пашинян абсолютно прав».
«Это соглашение является единственным политическим документом, регулирующим прекращение огня, - констатирует Зурабян. - То есть именно это заявление удерживает сегодня Азербайджан и Армению в состоянии прекращения огня».
Когда же журналисты спросили Зурабяна, почему в таком случае Армения не выполняет пункт 9, он назвал создавшуюся ситуацию «абсурдной».
«Никол Пашинян завел нас в идеальный тупик, - сказал Зурабян. – Премьер-министр, безусловно, прав в том, что уход с Сюникского коридора будет иметь для Армении серьезные последствия. Но давайте разберемся, а что можно сделать? И если альтернативы нет, то кто поможет нам в этой ситуации?..».