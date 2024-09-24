Эрдоган с трибуны ООН выразил надежду по поводу Азербайджана

Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

Он отметил, что Анкара надеется на положительные результаты диалога между сторонами.

«Нормализация отношений между Баку и Ереваном также повлияет на наши отношения с Арменией», - подчеркнул он.