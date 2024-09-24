Новые абсурдные запреты в Афганистане

"Новые законы, обнародованные в конце августа, обязывают мужчин носить бороду длиной до кулака, запрещают подражать немусульманам по внешности или поведению, что широко интерпретируется как запрет на джинсы. Запрещают стрижки, противоречащие исламскому закону, что по сути означает западный стиль. Мужчинам теперь также запрещено смотреть на женщин, кроме своих жен или родственниц", - говорится в материале.

По словам местных жителей, подобные ограничения стали сюрпризом для мужской половины населения. Некоторые теперь задаются вопросом, стоило ли им выступить раньше, чтобы защитить свободу своих жен и дочерей. "Если бы мужчины высказались раньше, мы могли бы сейчас оказаться в другой ситуации... Теперь все отращивают бороды, потому что мы не хотим, чтобы нас допрашивали, унижали", - сказал житель Кабула.

По новым законам полиция нравов может задерживать подозреваемых на срок до трех дней. В тяжелых случаях, таких как неоднократный отказ от молитвы в мечети, подозреваемые могут быть переданы в суд. Ожидается, что за нарушение новых правил будет штраф или тюремный срок. Однако, например, за прелюбодеяние люди могут быть приговорены к порке или смертной казни через забивание камнями.

Напомним, что ранее женщинам в Афганистане запретили говорить вслух на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани. При этом, если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, следует из закона. Также женщины должны скрывать свое тело и лицо от мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.