Эрдоган об Украине и Газе

Возможности дипломатического решения военного конфликта в Украине «постепенно иссякают», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

Он отметил, что достижение справедливого мира в Украине в ближайшее время все еще кажется маловероятным.

«Гонка вооружений набирает обороты», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер в ходе выступления на Генассамблее также заявил о необходимости «остановить» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху так, «как в свое время остановили лидера Германии Адольфа Гитлера».

«Точно так же, как 70 лет назад альянс человечества остановил Гитлера, сейчас такими же общими усилиями он должен остановить Нетаньяху и его банду убийц. Мы считаем, что в нынешних условиях нужно рекомендовать и вопрос о применении силы [для сдерживания Израиля», - сказал президент Турции.