USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Военная операция Израиля в Ливане: что известно
Новость дня
Военная операция Израиля в Ливане: что известно

Бойцы «Ахмата» перешли на сторону Украины

20:20 4043

Попавшие в плен бойцы «Ахмата» перешли служить на сторону ВСУ, утверждают близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Источники в разведке сообщили нам, что часть военнослужащих из батальона «Ахмат», попавших в плен в Курской области, перешли на службу к врагу. Известно о минимум 11 пленных, которые проходят подготовку в боевых бригадах ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно.

Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
19:37 7029
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
22:10 1021
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы The Telegraph
21:36 1380
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
21:05 3172
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 2345
«Хезболла» наносит ответный удар
«Хезболла» наносит ответный удар видео; обновлено 20:22
17:34 4612
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 3951
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 3336
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3683
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 3507
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 3215

ЭТО ВАЖНО

Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит?
19:37 7029
Пашинян готов к миру с Баку
Пашинян готов к миру с Баку
22:10 1021
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы
Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы The Telegraph
21:36 1380
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
Кандидат в президенты США заявила о поддержке Армении
21:05 3172
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы
Президент Аргентины забивает гвозди в голову президента Венесуэлы наша корреспонденция
19:19 2345
«Хезболла» наносит ответный удар
«Хезболла» наносит ответный удар видео; обновлено 20:22
17:34 4612
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода
Украинская армия выбила россиян со стратегически важного завода видео
19:32 3951
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом?
Трамп-младший обрушился на Зеленского. Президент Украины отвечает Ди Вэнсу. Срывается встреча с Трампом? наш комментарий
19:00 3336
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается…
Иран вскрывает агентуру Израиля, а она не кончается… наш комментарий, все еще актуально
14:10 3683
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу
Вашингтон и Эмираты поклялись друг другу главная тема
17:17 3507
Байден: «Путин проигрывает войну»
Байден: «Путин проигрывает войну» видео
18:57 3215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться