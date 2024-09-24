Бойцы «Ахмата» перешли на сторону Украины

Попавшие в плен бойцы «Ахмата» перешли служить на сторону ВСУ, утверждают близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

«Источники в разведке сообщили нам, что часть военнослужащих из батальона «Ахмат», попавших в плен в Курской области, перешли на службу к врагу. Известно о минимум 11 пленных, которые проходят подготовку в боевых бригадах ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно.