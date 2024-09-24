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Сахиба Гафарова и Ален Симонян встретятся в Женеве

20:41 593

Спикеры парламентов Армении и Азербайджана Ален Симонян и Сахиба Гафарова проведут на полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в октябре в Женеве двустороннюю встречу, чтобы обсудить мирные усилия в регионе, заявил пресс-секретарь МПС Томас Фитцсимонс.

«Двусторонняя встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в третий раз состоится на полях 149-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве с 13 по 17 октября. Точная дата этой встречи пока неизвестна. Их встреча призвана привнести элемент парламентской дипломатии в мирные усилия в регионе», - сказал он.

Пресс-секретарь спикера парламента Армении Мовсес Арутюнян подтвердил журналистам данную информацию, добавив, что предварительная договоренность о проведении очередной встречи была достигнута в ходе предыдущих переговоров глав парламентов двух стран. Точная дата предстоящей встречи ещё не определена.

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